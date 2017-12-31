Дуров рассказал, почему власти Ирана заблокировали доступ к Telegram

31 декабря 2017 17:23 (UTC+04:00)

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что власти Ирана заблокировали доступ к мессенджеру на территории страны после отказа администрации сервиса заблокировать каналы организаторов акций протеста, передает РИА Новости.

"Иранские власти блокируют доступ к Telegram для большинства иранцев после нашего публичного отказа закрыть https://t.me/sedaiemardom и другие каналы мирных протестующих", - написал Дуров в Twitter.

Ранее в Мешхеде прошла акция протеста против экономической ситуации в Иране.

Протестные акции также прошли в других городах Ирана.

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