Дуров рассказал, почему власти Ирана заблокировали доступ к Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что власти Ирана заблокировали доступ к мессенджеру на территории страны после отказа администрации сервиса заблокировать каналы организаторов акций протеста, передает РИА Новости.



"Иранские власти блокируют доступ к Telegram для большинства иранцев после нашего публичного отказа закрыть https://t.me/sedaiemardom и другие каналы мирных протестующих", - написал Дуров в Twitter.

Ранее в Мешхеде прошла акция протеста против экономической ситуации в Иране.

Протестные акции также прошли в других городах Ирана.



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