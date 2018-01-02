Борис Джонсон выразил сожаление по поводу гибели людей на протестах в Иране

2 января 2018 03:34 (UTC+04:00)

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон выразил сожаление от имени страны по поводу погибших в ходе протестов Иране и призвал стороны воздержаться от насилия, РИА Новости.

"Мы сожалеем о гибели людей в ходе протестов в Иране и призываем все заинтересованные стороны воздержаться от насилия, а также к соблюдению международных обязательств по правам человека", - написал Джонсон на своей странице в Facebook.

"Великобритания внимательно следит за событиями в Иране. Мы считаем, что должно быть предметное обсуждение законных и важных вопросов, которые поднимают протестующие, и мы рассчитываем на то, что иранские власти позволят это", - отметил Джонсон.

Глава МИД Британии добавил, что "люди должны иметь свободу выражения и возможность проводить мирные демонстрации в рамках закона".

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