В МИД Сирии обвинили США в попытке дестабилизировать ситуацию в Иране

Руководство Сирии решительно осуждает позицию Вашингтона по ситуации с протестами в Иране и считает ее направленной на дестабилизацию обстановки в регионе, сообщается в заявлении МИД САР, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что для Ирана, охваченного протестами, пришло время перемен.

"Сирия решительно осуждает позицию администрации США и подвластных им формирований относительно событий, происходящих в Иране, и считает, что такого рода позиция играет разрушительную роль и направлена на дестабилизацию обстановки в регионе", - говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство также заявило, что "Сирия полностью поддерживает Иран и призывает к необходимости уважения суверенитета Ирана и невмешательства в его внутренние дела".

"Сирия уверена, что Иран вместе с правительством, руководством и народом смогут перебороть происходящие события", - сообщается в документе.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным иранских СМИ, жертвами протестов стали 10 человек.

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