Вашингтон и Сеул отказались от военных учений на время Олимпиады

Лидеры Южной Кореи и США договорились не проводить совместные военные учения во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

Американский президент Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин условились об этом в ходе телефонного разговора. Беседа длилась 30 минут.

Стороны также обсудили сотрудничество по урегулированию ситуации вокруг КНДР. Президент Южной Кореи подчеркнул, что Сеул "будет вести тесные консультации с США" по межкорейскому диалогу.

Как ранее сообщала газета Financial Times, Южная Корея предложила США перенести ежегодные учения Foal Eagle и проводимые с февраля по апрель Key Resolve. Сеул выступил за то, чтобы учения были отложены до окончания Паралимпийских игр 18 марта.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе с 9 по 25 февраля. Пхёнчхан находится в 80 километрах от границы с КНДР. Спортивные чиновники ряда стран выражали обеспокоенность относительно безопасности атлетов в связи с ростом напряженности на Корейском полуострове из-за развития ракетно-ядерной программы КНДР.

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