Заседание СБ ООН по Ирану состоится в пятницу

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране состоится в пятницу, в 15.00, сообщил РИА Новости дипломатический источник в ООН.



Проведение встречи официально запросили США.

"Встреча СБ ООН по Ирану состоится в 15.00 в пятницу и пройдет в открытом формате", - сказал собеседник агентства.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила журналистам во вторник, что США "в ближайшие дни" созовет экстренные сессии СБ в Нью-Йорке и СПЧ ООН в Женеве в связи с событиями в Иране.

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