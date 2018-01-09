В Австралии около 11 тысяч домов остались без электричества - СМИ

9 января 2018 18:57 (UTC+04:00)

Порядка 11 тысяч домов и предприятий остались без электричества в прибрежных районах Австралии из-за грозовых ливней, передает РИА Новости со ссылкой на издание Sydney Morning Herald.

Штормы обрушились на восточное побережье Австралии и двинулись далее в северо-восточном направлении, затрагивая такие районы как Голубые горы, Вуллондилли, Уингекарриби, район реки Хоксбери и город Сидней. Самые сильные порывы ветра были зафиксированы в городе Нора, они достигали 122 километров в час, отмечает издание.

Компания Endeavour Energy сообщила, что без света остались дома и предприятия в Сиднее, а также в регионах Иллавара и Саутерн Хайлендс.

"Повреждения были вызваны сильными ветрами, которые опрокидывали деревья и ветви на линии электропередач, а также ударами молний, попавших по двум основным подстанциям", - пояснил представитель компании, слова которого приводит издание.

Австралийское метеорологическое бюро сообщило, что основная опасность миновала, однако штормовое предупреждение остается в силе для Ньюкасла, Госфорда, Маджи и ряда других австралийских городов, дополняется в материале.

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