Ученые выяснили, как энергетические напитки вредят здоровью подростков

15 января 2018 18:32 (UTC+04:00)

Биологи из Канады выяснили, что подростки и молодежь, активно употребляющие энергетические напитки, чаще страдают от тахикардии, приступов тошноты и припадков, чем остальные дети, говорится в статье, опубликованной в журнале CMAJ Open, передают РИА Новости.

"В большинстве случаев энергетические напитки сравнивают с кофе для оценки возможных последствий от их употребления. С другой стороны, нам и многим другим понятно, что эти продукты гораздо опаснее кофе. Наше исследование показывает, что их употребление следует запретить для детей и подростков", - заявил Дэвид Хаммонд из университета Ватерлоо (Канада).

Начиная с середины 2000 годов, в России и в многих странах Запада начали распространяться энергетики – безалкогольные и алкогольные напитки, которые, как заявляют их производители, помогают человеку снять усталость и оставаться бодрым на протяжении очень долгого времени. Как правило, энергетики содержат в себе кофеин, таурин, аминокислоты и ряд других веществ, оказывающих возбуждающее действие на мозг.

Подробные напитки стали очень популярными среди студентов и молодежи - их любители считали, что они помогают эффективнее подготовиться к экзаменам или дольше не спать на вечеринках. С другой стороны, медики и ученые достаточно давно говорят о наличии серьезных побочных эффектов у подобных напитков, которые иногда приводят к развитию сердечных приступов или проблем психического характера. В России производство алкогольных версий энергетиков и их оборот внутри страны запрещено с 1 января 2018 года.

Хаммонд и его коллеги провели первое исследование, посвященное негативному влиянию энергетических напитков на психику и здоровье подростков и детей, опросив и наблюдая за жизнью примерно двух тысяч канадских подростков и студентов возрастом от 12 до 24 лет.

Как показал этот опрос, почти все подростки хотя бы раз в жизни пробовали подобные напитки, в том числе и те их марки, которые содержат в себе алкоголь или гуарану. Примерно половина из них созналась в том, что употребление энергетиков не всегда приводило к приятным ощущениям и вызывало у них проблемы со здоровьем.

К примеру, около четверти детей жаловалось, что подобные напитки заставили их сердце биться необычно часто, аналогичное число респондентов жаловалось на невозможность заснуть, а примерно 18% говорило о появлении головных болей.

Небольшое, но значимое число подростков сообщало ученым о более серьезных последствиях - примерно 5% страдало от приступов тошноты, рвоты и диареи, а около 0,2% пережили припадки и потери сознания.

Как предполагают медики, все эти негативные эффекты связаны не с кофеином, а с другими компонентами, которые производители таких напитков добавляют в их состав, влияние которых на организм человека пока слабо изучено. Учитывая столь большое число жалоб, медики предлагают правительству Канады ускорить принятие законов, направленных на ограничение их оборота, и запретить их рекламу, нацеленную на подростков и детей.

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Azernews Newspaper
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