В Афинах совершена попытка нападения на посольство Украины

20 января 2018 14:54 (UTC+04:00)

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщает о попытке нападения на украинское посольство в Афинах, пострадавших нет, охрана дипучреждения усилена.

"Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы… Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимаем меры во всех странах", — написал он в субботу в Twitter, передает РИА Новости.

По данным СМИ, неизвестные подожгли три легковых автомобиля, припаркованных у посольства Украины в греческой столице.

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