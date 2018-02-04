Билеты на матч «Реала» и «ПСЖ» были раскуплены менее чем за 37 минут

Болельщики «Реала» менее чем за 37 минут выкупили билеты на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», сообщает Sports.ru.

Таким образом, со вчерашнего вечера в свободном доступе больше нет билетов.

Сейчас билеты на игру перепродаются через различные приложения. В StubHub цены варьируются от 300 до 24 080 евро.

Мадридский клуб ранее выступал против перепродажи билетов, лишая абонементов тех, кто этим занимается. Кроме того, людям, купившим билеты с рук, не гарантируют проход на стадион.

Матч «Реал» – «ПСЖ» состоится 14 февраля на «Сантьяго Бернабеу». Ответная встреча состоится 6 марта на «Парк де Пренс».

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