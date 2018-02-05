Глава Дагестана отправил в отставку правительство республики

5 февраля 2018 23:23 (UTC+04:00)

Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики и назначил временного председателя правительства региона, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства республики.

"Объявить об отставке правительства республики Дагестан, и возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства республики Дагестан на Карибова Анатолия Шамсутдиновича", - говорится в указе главы региона.

Карибов до последнего времени был врио первого зампредседателя правительства Дагестана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В YARAT состоится показ художественного фильма "Горянка"
Культура 24 января 17:21
Дагестан направит 210 млн рублей на переселение жителей двух сел в Азербайджане
Общество 10 января 16:40
В Дагестане начались учения саперов морской пехоты Каспийской флотилии
В мире 21 декабря 2017 09:24
Глава Дагестана освободил от должности министра образования
В мире 20 декабря 2017 17:09
Визовый центр Ирана в Дагестане выдал почти 150 виз с апреля 2017 года
Иран 24 ноября 2017 12:42
Инвесторы из Ирана вложат $15 млн в создание в Каспийске фармацевтического предприятия
Иран 23 октября 2017 12:55
Перевозка контейнеров из Азии в Европу может быть налажена через порты Ирана в Дагестан
Бизнес 23 октября 2017 12:11
Глава Дагестана Абдулатипов заявил, что подаст в отставку
В мире 27 сентября 2017 13:44
В Шеки ощутили землетрясение
Происшествия 23 сентября 2017 16:45
В Дагестане уничтожен главарь банды террористов
Россия 5 сентября 2017 20:53
В Дагестане во время спецоперации погибли двое правоохранителей
Россия 28 августа 2017 21:17
Один силовик погиб и двое ранены в ходе спецоперации в Дагестане
Россия 28 августа 2017 15:03
В Дагестане полицейские блокировали боевиков
Россия 28 августа 2017 14:21
Более 20 человек отравились на свадьбе в Дагестане, 13 госпитализированы
Россия 24 августа 2017 15:23
В Дагестане при взрыве погибли два человека
Россия 17 августа 2017 18:46
В результате ДТП в Дагестане погибли четыре человека
Россия 9 июля 2017 19:30
Землетрясение не повлияло на работу трубопровода "Баку-Новороссийск"
Азербайджан 11 мая 2017 11:50
Дело о взрыве в Дагестане передано под контроль замглавы Следственного комитета
Россия 24 апреля 2017 20:47