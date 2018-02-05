Глава Дагестана отправил в отставку правительство республики

Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики и назначил временного председателя правительства региона, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства республики.

"Объявить об отставке правительства республики Дагестан, и возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства республики Дагестан на Карибова Анатолия Шамсутдиновича", - говорится в указе главы региона.

Карибов до последнего времени был врио первого зампредседателя правительства Дагестана.

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