Землетрясение на Тайване привело к гибели 17 человек

Спасатели на Тайване после почти 100-часовых поисков обнаружили под завалами тела еще двух туристов из материкового Китая. Таким образом, число жертв мощного землетрясения возросло до 17 человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Общее число пострадавших в результате землетрясения, которое стало самым разрушительным в уезде Хуалянь за последние 50 лет, превысило 280 человек.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у восточного побережья крупнейшего китайского острова в ночь на среду и ощущалось в целом ряде населенных пунктов, в том числе в административном центре Тайбэе. Эпицентр толчков находился у береговой зоны уезда Хуалянь, а очаг залегал на глубине 10 км. Сейсмологи продолжают фиксировать в регионе повторные подземные толчки разной силы.

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