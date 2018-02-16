Столтенберг призвал оказывать больше давления на КНДР

16 февраля 2018 19:58 (UTC+04:00)

Необходимо оказывать больше давления на Пхеньян, его ракетная программа угрожает странам-членам НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"Северная Корея продолжает разрабатывать свою ядерную и баллистическую программы, которые представляют угрозу для всех. Мы находимся в зоне достижения ракет КНДР и должны оказывать максимальное давление на Пхеньян", - сказал Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

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