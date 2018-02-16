Генсек ООН: ситуация в Сирии после временного затишья вновь обострилась

Ситуация в Сирии после периода деэскалации вновь обострилась. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на Международной конференции по безопасности в Мюнхене, передает ТАСС.

"После того, как появились надежды, связанные с деэскалацией ситуации в ряде районов, что привело к снижению интенсивности конфликта, сейчас мы наблюдаем, как конфликт вновь разгорается", - сказал он, указав на ситуацию в Идлибе и Восточной Гуте.

"Мы видим, как Турция проводит операцию в Африне, мы вновь видим появление химического оружия, мы наблюдаем процесс фрагментации страны", - добавил он.

Оценивая ситуацию на Ближнем Востоке в целом, генсек ООН подчеркнул что этот регион "расколот многочисленными конфликтами". "Это - конфликт между израильтянами и палестинцами, между шиитами и суннитами, между Ираном и Саудовской Аравией, между Ираном и Израилем и США, - отметил генсек. - В результате в этом регионе сложилась исключительно сложная ситуация".

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