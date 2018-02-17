ЕС и НАТО обсудят сотрудничество по антитеррору на встрече глав МИД альянса в июне

17 февраля 2018 02:44 (UTC+04:00)

ЕС и НАТО обсудят пути развития сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом на встрече министров иностранных дел альянса с участием верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в июне. Об этом заявила в пятницу заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер на Международной конференции по безопасности в Мюнхене, передает ТАСС.

"Мы будем обсуждать вопросы сотрудничества между ЕС и НАТО в сфере борьбы с терроризмом на министерской встрече в июне", - сообщила она.

Из 29 стран НАТО 22 также входят в ЕС.

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