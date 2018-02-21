Генсек ООН призвал остановить военные действия в Восточной Гуте

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленной остановке всех военных действий в сирийской Восточной Гуте для проведения гуманитарных операций, перелает РИА Новости.

"Я призываю всех, кто вовлечен, к немедленной остановке всех военных действий в Восточной Гуте, чтобы позволить доставить гуманитарную помощь всем нуждающимся, чтобы провести медицинскую эвакуацию 700 человек, которым нужен срочный уход, который не может быть оказан там, и создать возможность для оказания помощи другим мирным жителям", - заявил Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Уставу всемирной организации.

По словам генсека, в Восточной Гуте "400 тысяч человек живут в аду на земле". "Человеческая трагедия разворачивается на наших глазах и я не думаю, что мы можем позволить ей продолжаться", - обратился он к Совету.

Ранее западные СМИ сообщили, что сирийские правительственные войска якобы усилили удары по оппозиционным силам в Восточной Гуте. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что поступают сообщения о гибели более 100 человек в этом пригороде Дамаска от обстрелов за последние два дня.

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