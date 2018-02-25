Space X перенесла запуск Falcon 9

25 февраля 2018 01:45 (UTC+04:00)

Компания Space X перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9, намеченный на 24 февраля, в связи с необходимостью провести дополнительные тесты, говорится в официальном заявлении компании Илона Маска, передает Интерфакс.

Будет проведена проверка систем герметизации головного обтекателя, после чего Space X назначит новую дату пуска, говорится в сообщении.

Falcon 9 должен был доставить на орбиту испанский спутник связи Hispasat 30W-6.

В 2018 году Space X осуществила три успешных запуска Falcon 9 и запланировала около 30.

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