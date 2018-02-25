Генсек ООН приветствует резолюцию Совбеза по Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует резолюцию по прекращению огня в Сирии, принятую Совбезом, передает РИА Новости.

"Генеральный секретарь приветствует принятие Советом Безопасности резолюции, требующей прекращения огня на всей территории Сирии в течение как минимум 30 дней", — сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Гутерреш ожидает, что резолюция реализуется незамедлительно и будет соблюдаться. ООН при этом готова выполнить свою часть работы, отмечается в заявлении.

СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

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