Президент Мексики не приедет в США из-за разговора с Трампом

25 февраля 2018 08:36 (UTC+04:00)

Планировавшийся визит президента Мексики Энрике Пеньи Ньето в США отложен после неоднозначной телефонной беседы с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает газета Washington Post со ссылкой на мексиканских и американских чиновников.

Визит Пеньи Ньето в Вашингтон должен был состояться в феврале или марте, однако стороны решили отложить мероприятие. Трамп не смог принять позицию Мексики по строительству приграничной стены. Именно ее политики обсуждали в ходе 50-минутного разговора по телефону во вторник, и ни один из них не смог уступить другому.

Один из источников в Мексике рассказал изданию, что в ходе разговора Трамп "потерял терпение". Американские чиновники описали своего лидера расстроенным и сердитым.

Помимо строительства стены, за которую, по мнению Трампа, должна заплатить Мексика, между двумя странами есть еще ряд серьезных разногласий, в том числе по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Стена была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.

МИД Мексики еще 14 февраля официально сообщил, что президенты Пенья Ньето и Трамп могут встретиться в ближайшее время. По итогам встреч в Вашингтоне главы МИД Луиса Видегарая отмечалось, что стороны договорились работать, чтобы в ближайшие недели состоялась встреча между двумя президентами.

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