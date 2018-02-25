Президент Мексики не приедет в США из-за разговора с Трампом

Планировавшийся визит президента Мексики Энрике Пеньи Ньето в США отложен после неоднозначной телефонной беседы с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает газета Washington Post со ссылкой на мексиканских и американских чиновников.

Визит Пеньи Ньето в Вашингтон должен был состояться в феврале или марте, однако стороны решили отложить мероприятие. Трамп не смог принять позицию Мексики по строительству приграничной стены. Именно ее политики обсуждали в ходе 50-минутного разговора по телефону во вторник, и ни один из них не смог уступить другому.

Один из источников в Мексике рассказал изданию, что в ходе разговора Трамп "потерял терпение". Американские чиновники описали своего лидера расстроенным и сердитым.

Помимо строительства стены, за которую, по мнению Трампа, должна заплатить Мексика, между двумя странами есть еще ряд серьезных разногласий, в том числе по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Стена была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.

МИД Мексики еще 14 февраля официально сообщил, что президенты Пенья Ньето и Трамп могут встретиться в ближайшее время. По итогам встреч в Вашингтоне главы МИД Луиса Видегарая отмечалось, что стороны договорились работать, чтобы в ближайшие недели состоялась встреча между двумя президентами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.