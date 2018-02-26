Время перемирия: в Восточной Гуте ввели ежедневные гумпаузы

В Восточной Гуте – районе Дамаска, где правительственные войска ведут операцию против террористов – со вторника по поручению президента России Владимира Путина ежедневно будут вводить пятичасовые гуманитарные паузы, объявил на коллегии министр обороны России генерал армии Сергея Шойгу, передает РИА Новости.

"Позавчера было принято решение Совета Безопасности ООН №2401 (в ней все стороны конфликта призывают минимум на 30 дней прекратить столкновения). По поручению президента РФ в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля, то есть с завтрашнего дня, с 9.00 до 14.00 ежедневно вводится гуманитарная пауза", - сказал Шойгу.

По его словам, для мирных жителей, желающих покинуть зону боевых действий, откроют гуманитарный коридор. Его координаты уже подготовлены и будут объявлены в ближайшее время, отметил министр.

В то же время Россия, по словам Шойгу, призывает ввести аналогичные гуманитарные коридоры в Эт-Танфе, где располагается контролируемый США лагерь беженцев Рукбан, еще один "очаг напряженности в отношении мирных жителей и беженцев".

Упомянул Шойгу и сложную гуманитарную ситуацию в бывшей "столице" запрещенной группировки "Исламское государство" Ракке, где сохраняется тяжелейшая эпидемиологическая обстановка – "там остается большое количество тел погибших, еще до конца не разобраны завалы, а в отдельных местах, отдельных районах даже не начата эта работа в связи с большим количеством неразорвавшихся предметов".

Россия, по словам главы Минобороны, предлагает "в самое ближайшее время" создать на базе ООН и под ее руководством международную оценочную гуманитарную комиссию, "которая могла бы посмотреть, оценить, что же на самом деле происходит в Ракке, куда, к сожалению, пока никого не допускают: ни СМИ, ни гуманитарные организации".

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