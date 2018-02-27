Макрон посетит США в конце апреля

27 февраля 2018 03:09 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит 24 апреля Вашингтон с государственным визитом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Интерфакс.

"Президент США и первая леди примут президента Франции и госпожу Макрон в Белом доме 24 апреля. Этот визит будет способствовать развитию американо-французского сотрудничества по экономическим и глобальным вопросам, усилению дружбы между двумя странами", - сказала она журналистам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россия не будет участвовать в конференции Госдепа по борьбе с ИГ
США 03:41
Белый дом напомнил цель давления на Северную Корею
США 00:45
США расширили санкции в отношении Ливии
США 26 февраля 23:36
Трамп назвал ВТО "катастрофой"
США 26 февраля 20:50
Иран примет адекватные меры в случае выхода США из ядерной сделки - МИД
Ядерная программа 26 февраля 14:11
Южная Корея призвала США "снизить планку" в отношении переговоров с КНДР
США 26 февраля 12:45
Узбекистан и США обсудили вопросы экспортного контроля
Бизнес 26 февраля 12:44
Япония намерена усиливать давление на КНДР совместно с США и Южной Кореей
Другие страны 26 февраля 08:04
Мультикультурализм и толерантность - самые большие достояния азербайджанского народа - Эльмар Мамедъяров
Политика 25 февраля 21:47
МВД Франции заявило о предотвращении двух терактов с начала года
Европа 25 февраля 15:09
Ряд компаний отказались от сотрудничества со Стрелковой ассоциацией США
США 25 февраля 14:50
В Кентукки два человека стали жертвами сильного шторма
США 25 февраля 13:01
Президент Мексики не приедет в США из-за разговора с Трампом
В мире 25 февраля 08:36
Власти Флориды задержали двух подростков, выступавших с угрозами в адрес школ
США 25 февраля 06:15
В рацион американских военных включат пиццу
США 25 февраля 05:40
В США суд остановил строительство нефтепровода Energy Transfer Partners
Экономика 24 февраля 08:55
Белый дом закрыт из-за врезавшегося в заграждение автомобиля
США 24 февраля 01:57
Франция и Германия призвали прекратить бои в Восточной Гуте
Европа 23 февраля 21:01