Россия призвала группировки в Восточной Гуте соблюдать перемирие

27 февраля 2018 20:06 (UTC+04:00)

Россия призывает лидеров группировок в сирийской Восточной Гуте соблюдать режим прекращения боевых действий и не препятствовать выходу мирных жителей, заявил во вторник начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, передает РИА Новости.

"Призываем лидеров вооруженных группировок в Восточной Гуте соблюдать режим прекращения боевых действий и не препятствовать выходу мирных жителей в безопасные районы", - сказал он на брифинге.

СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00.

Во вторник представитель российского центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Владимир Золотухин заявил журналистам, что первая гуманитарная пауза в Восточной Гуте под Дамаском сорвана боевиками. Ни один мирный житель не смог покинуть район, при этом ВС Сирии соблюдают перемирие и не реагируют на провокации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В ООН заявили о невозможности проведения гумопераций в Восточной Гуте
В мире 01:48
Лавров: Пересматривать иранскую ядерную сделку будет крайне опасно
Россия 27 февраля 17:16
Россия может завершить переговоры с Турцией по поставкам мяса в ближайшие месяцы
Россия 27 февраля 16:20
Turkish Airlines прекратит авиасообщение между Ставрополем и Стамбулом
Турция 27 февраля 15:20
Анкара ведет консультации к встрече глав МИД России, Турции и Ирана
Турция 27 февраля 12:24
Жертвами пожара в Пермском крае России стали шесть человек
Россия 27 февраля 04:04
Россия не будет участвовать в конференции Госдепа по борьбе с ИГ
США 27 февраля 03:41
Глава МИД Германии обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии
Европа 26 февраля 22:47
Британия раскритиковала российские инициативы по Восточной Гуте
Европа 26 февраля 20:27
ЕС призовет Россию, Иран и Турцию добиваться выполнения резолюции по Сирии
Европа 26 февраля 19:43
Время перемирия: в Восточной Гуте ввели ежедневные гумпаузы
В мире 26 февраля 19:17
Иран надеется на реализацию резолюции ООН о прекращении огня в Сирии - МИД
Политика 26 февраля 14:32
Могерини призвала к немедленному выполнению резолюции СБ ООН по Сирии
Европа 26 февраля 12:41
Папа Франциск призвал немедленно прекратить насилие в Сирии
В мире 25 февраля 18:53
В Воронежской области автобус столкнулся с грузовиком
Россия 25 февраля 11:27
Турция приветствует решение СБ ООН о прекращении огня в Сирии
Турция 25 февраля 04:38
Совбез ООН принял резолюцию об установлении в Сирии 30-дневного перемирия
В мире 24 февраля 23:35
СБ ООН проголосует по резолюции по Сирии в субботу вечером
В мире 24 февраля 02:43