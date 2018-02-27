Россия призвала группировки в Восточной Гуте соблюдать перемирие

Россия призывает лидеров группировок в сирийской Восточной Гуте соблюдать режим прекращения боевых действий и не препятствовать выходу мирных жителей, заявил во вторник начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, передает РИА Новости.

"Призываем лидеров вооруженных группировок в Восточной Гуте соблюдать режим прекращения боевых действий и не препятствовать выходу мирных жителей в безопасные районы", - сказал он на брифинге.

СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00.

Во вторник представитель российского центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Владимир Золотухин заявил журналистам, что первая гуманитарная пауза в Восточной Гуте под Дамаском сорвана боевиками. Ни один мирный житель не смог покинуть район, при этом ВС Сирии соблюдают перемирие и не реагируют на провокации.

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