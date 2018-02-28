Vodafone планирует создать сеть мобильной связи на Луне

28 февраля 2018 02:47 (UTC+04:00)

Один из крупнейших мировых сотовых операторов Vodafone планирует в 2019 году создать сеть мобильной связи 4G на Луне, передает РИА Новости.

В заявлении говорится, что необходимая инфраструктура будет доставлена в ходе миссии базирующейся в Берлине компании PTScientists, которая осуществит первый частный полет на Луну с помощью ракеты Falcon 9.

Предполагается, что ракета поможет доставить на Луну телефонные мачты Nokia, а сигнал, предоставленный Vodafone, позволит передавать с поверхности Луны видео высокой четкости.

Кроме того, сотовая сеть обеспечит связь двух "луноходов" компании Audi между собой и базой, роль которой будет играть прилунившийся космический корабль ALINA (Autonomous Landing and Navigation Module).

Среди задач самоходных аппаратов Audi будет исследование естественного спутника с точки зрения его пригодности для заселения землянами.

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Azernews Newspaper
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