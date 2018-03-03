Боевики обстреливают пункт пропуска в Восточной Гуте, есть раненые

3 марта 2018 15:52 (UTC+04:00)

Боевики в Восточной Гуте продолжают устраивать провокации во время гуманитарных пауз, в субботу в течение дня по району пункта пропуска велся снайперский огонь, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин, передает РИА Новости.

"Под контролем российского Центра по примирению враждующих сторон функционирует гуманитарный коридор. Однако даже в период действия гуманитарных пауз провокации боевиков не прекращаются. Сегодня в течение дня по району пункта пропуска вновь велся снайперский огонь. Кроме того, с 9 часов 35 минут до 11 часов 10 минут гуманитарный коридор был четырежды обстрелян из стрелкового оружия. Ранено три местных жителя", - сказал он.

По его словам, для своих провокационных вылазок боевики активно используют сеть подземных тоннелей. Выход гражданского населения снова не состоялся - незаконные вооруженные формирования насильно удерживают людей в качестве "живого щита", пытаясь прикрыться ими от ударов правительственных войск.

"Так, с этой целью в населенных пунктах Эш-Шафуния и Утая лидеры "Джейш аль-Ислам" размещают свои командные пункты и укрепления в жилых домах. Эти действия бандформирований, а также непрекращающиеся обстрелы ими города Дамаска и пригородов являются военными преступлениями, и виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавил Золотухин.

По данным сирийской разведки, террористы группировки "Джебхат ан-Нусра" готовят провокационную акцию с целью срыва гуманитарного конвоя ООН, спланированного на 4 марта в городе Дума рядом с Дамаском.

"Джихадисты намерены осуществить минометный обстрел колонны и обвинить в этом правительственные силы. Требуем от лидеров незаконных вооруженных формирований прекратить провокации, соблюдать режим прекращения боевых действий и незамедлительно обеспечить свободный выход мирных граждан из зоны боевых действий", - заключил представитель центра.

В субботу в 9.00 по местному времени (10.00 мск) началась пятая по счету гуманитарная пауза, направленная на то, чтобы дать возможность мирным жителям Восточной Гуты покинуть район. Четыре предыдущих гуманитарных паузы завершились безрезультатно - боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.

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