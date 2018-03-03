Представители минобороны стран СНГ обсудили в Минске сотрудничество по БПЛА

3 марта 2018 16:59 (UTC+04:00)

Представители военных ведомств государств Содружества Независимых Государств и секретариата совета министров обороны стран-участниц содружества на совещании координационного совета в Минске обсудили сотрудничество в области применения беспилотных летательных аппаратов (БЛА), передает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В Республике Беларусь (город Минск) состоялось Координационное совещание по вопросам развития сотрудничества в области применения беспилотных летательных аппаратов… Участники Координационного совещания обсудили развитие организационных и правовых механизмов многостороннего военного сотрудничества в области применения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе обмена мнениями участники совещания поддержали предложение Генерального штаба ВС Беларуси о развитии сотрудничества вооруженных сил государств-участников СНГ в области применения беспилотных летательных аппаратов.

Сообщается, что на совещании также была заслушана информация представителя Минобороны РФ об опыте применения беспилотных летательных аппаратов в ходе антитеррористической операции в Сирии. Признано целесообразным осуществление координации и развития сотрудничества в области применения беспилотных летательных аппаратов в форме проведения специализированных координационных совещаний и организации совместных мероприятий по профилю сотрудничества.

Как добавляется, по итогам совещания согласованы проекты документов по вопросам развития сотрудничества в области применения беспилотных летательных аппаратов для их рассмотрения на очередном заседании комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
СНГ утвердило главу миссии наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане
Политика 20 февраля 16:39
Кандидатура главы миссии наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане будет согласована на заседании постпредов СНГ
Политика 19 февраля 14:58
Обнародованы сроки прибытия наблюдательных миссий СНГ в связи с президентскими выборами в Азербайджане
Политика 19 февраля 13:51
Таджикистан в рамках председательства в СНГ намерен активизировать интеграционные процессы - посол (ФОТО)
Политика 13 февраля 16:37
МВФ незначительно улучшил прогноз роста экономик стран СНГ
Бизнес 22 января 18:05
Таджикистан с первого января станет председателем в СНГ
Таджикистан 1 января 03:41
Песков рассказал о готовящемся неформальном саммите СНГ
В мире 26 декабря 2017 14:22
Путин назвал условия эффективной борьбы с терроризмом
В мире 19 декабря 2017 17:41
Путин поблагодарил глав спецслужб СНГ за сотрудничество в области борьбы с терроризмом
В мире 19 декабря 2017 17:11
Путин во вторник проведет встречу с руководителями спецслужб СНГ
В мире 19 декабря 2017 13:06
Путин призвал спецслужбы СНГ к укреплению связей на фоне угроз терроризма
В мире 19 декабря 2017 12:12
Делегация Узбекистана участвует в заседании Экономического совета СНГ
Узбекистан 15 декабря 2017 15:37
Путин рассказал о неформальной встрече лидеров стран СНГ до конца года
В мире 14 декабря 2017 17:00
Беларусь первая из стран СНГ аккредитована на поставку говядины в Китай
Беларусь 12 декабря 2017 14:05
Беларусь выступает за активизацию деятельности СНГ по борьбе с коррупцией
Беларусь 12 декабря 2017 11:21
ЕАБР о возможности перехода стран СНГ на расчеты в национальных валютах (Эксклюзив)
Бизнес 24 ноября 2017 13:49
Азербайджан и Россия подписали план сотрудничества в сфере безопасности
Россия 24 ноября 2017 12:20
Баку и Гянджа вошли в ТОП-10 зимних путешествий по СНГ
Общество 24 ноября 2017 10:37