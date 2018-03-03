ФИФА 16 марта обсудит использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018 в России

3 марта 2018 17:16 (UTC+04:00)

Международная федерация футбола (ФИФА) обсудит использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года в России во время заседания совета организации, которое состоится 16 марта в Колумбии. Об этом журналистам сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино, передает ТАСС.

В субботу Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменения правил игры, одобрил использование системы VAR на постоянной основе. Также совет утвердил использование четвертой замены в дополнительное время матчей.

"Решение о применении системы VAR на ЧМ-2018 будет принято советом ФИФА на заседании в Боготе 16 марта. Там же будет принято решение по четвертой замене [в матче]", - сказал Инфантино, отвечая на вопрос ТАСС.

"Надеюсь, использование системы [на ЧМ-2018] будет утверждено", - отметил глава ФИФА.

Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено IFAB в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций - 2017 в России.

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