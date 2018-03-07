Цукерберг и его жена выделят $30 млн на борьбу с низким уровнем грамотности

7 марта 2018 03:42 (UTC+04:00)

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан пожертвуют $30 млн Гарвардскому университету и Массачусетскому технологическому институту на инициативу, направленную на борьбу с низким уровнем грамотности среди учащихся младших классов, передает ТАСС со ссылкой на газету The Boston Globe.

Как отмечает издание, образовательная инициатива, которая носит название Reach Every Reader ("Дотянись до каждого читателя"), рассчитана на пять лет. В ее рамках университеты планируют создать сетевой инструмент, который позволит определить учебные заведения, учащиеся которых испытывают наиболее серьезные трудности при чтении, установить, в чем заключается их причина, и предложить методы, которые смогут применить преподаватели и родители для повышения навыков чтения детей.

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