Главы дипведомств США, Республики Корея и Японии проведут встречу в Вашингтоне - СМИ

8 марта 2018 16:24 (UTC+04:00)

Главы внешнеполитических ведомств США, Республики Корея и Японии намерены провести трехстороннюю встречу в Вашингтоне ориентировочно 16 марта для обсуждения ситуации, сложившейся после начала диалога между Пхеньяном и Сеулом. Об этом сообщает в четверг информационное агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники в столице Соединенных Штатов, передает ТАСС.

По их данным, Вашингтон и Токио намерены использовать трехстороннюю встречу для того, чтобы убедить Сеул сохранить в неизменности его поддержку жестких санкций в отношении КНДР. Стороны также планируют скоординировать свои позиции на фоне перемен в тактике Пхеньяна, который выражает теперь готовность к переговорам не только с Южной Кореей, но и с США.

Начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён и глава южнокорейской разведки Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и провели там более чем четырехчасовые переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Во вторник на брифинге в резиденции президента Республики Корея сообщили, что в ходе поездки в Пхеньян была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Пхеньян уведомил и о готовности начать переговоры о нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых, как было заявлено, может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. КНДР также обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.

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