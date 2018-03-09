Генсек ООН приветствовал договоренность о переговорах Трампа с Ким Чен Ыном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу приветствовал договоренность США и КНДР о проведении саммита с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына, передает ТАСС.

Как заявил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, во всемирной организации поддерживают все усилия, нацеленные на мирное урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова.

"Генеральный секретарь воодушевлен объявленной договоренностью между Соединенными Штатами и Корейской Народно-Демократической Республикой о проведении саммита в мае. Он отмечает лидерство и мудрость всех заинтересованных [игроков], а также подтверждает свою поддержку всех усилий, направленных на мирную денуклеаризацию Корейского полуострова в соответствии с резолюциями Совета Безопасности", - сказал Дюжаррик.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.