Трамп и Си Цзиньпин обязались сохранять давление в отношении КНДР

10 марта 2018 01:04 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились в пятницу сохранять давление и санкции в отношении КНДР, пока ее власти не примут конкретных шагов по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении по итогам телефонного разговора глав государств, передает ТАСС.

"Оба лидера приветствовали перспективу диалога между Соединенными Штатами и Северной Кореей и взяли на себя обязательства сохранять давление и санкции [в отношении Пхеньяна], пока Северная Корея не предпримет конкретных шагов к полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации", - говорится в документе.

"Президент Трамп выразил надежду, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может выбрать более яркий путь для будущего Северной Кореи", - сообщили в Белом доме.

Как проинформировал китайский телеканал CGTN, Си Цзиньпин во время разговора выразил надежду на скорое начало диалога между США и КНДР и его позитивный исход.

В Пхеньяне 5 и 6 марта состоялись переговоры Ким Чен Ына с начальником Управления национальной безопасности Республики Корея Чон Ый Ёном и директором Национальной службы разведки Республики Корея Со Хуном. По словам Чон Ый Ёна, Пхеньян выразил готовность начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, на которых будет затронут вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Тиллерсон отменил мероприятия в Кении из-за самочувствия
США 10:25
Путин: В США есть те, кто мешают Трампу нормализовать связи с РФ
Россия 06:58
Трамп считает важным для всего мира заключение сделки с КНДР
США 05:59
Белый дом: Саммита США и КНДР не будет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия
США 03:23
В Мичигане из-за снегопада столкнулись около 60 автомобилей
США 9 марта 23:10
На северо-востоке США из-за непогоды обесточены дома полумиллиона человек
США 9 марта 22:55
Минфин США: Готовность КНДР к переговорам показывает, что санкции работают
США 9 марта 22:40
Генсек ООН приветствовал договоренность о переговорах Трампа с Ким Чен Ыном
В мире 9 марта 21:38
Трамп назвал возможную встречу с Ким Чен Ыном "выгодной для всех сторон"
США 9 марта 20:46
Китай призвал ЕС ускорить переговоры по двустороннему соглашению о защите инвестиций
Бизнес 9 марта 18:54
ЕС приветствует возможность встречи лидеров США и КНДР
Европа 9 марта 16:03
Инициатива Китая “Пояс и путь” приносит возможности для развития Беларуси - посол
Бизнес 9 марта 14:23
Тысячи американских военных учатся защищать Израиль от ракетных атак
Израиль 9 марта 13:32
Ежемесячное число пользователей китайского мессенджера превысила один миллиард человек
ИКТ 9 марта 12:41
Китай позитивно оценил диалог между США и КНДР
Китай 9 марта 12:34
Лидер Южной Кореи назвал историческими предстоящие переговоры КНДР и США
США 9 марта 11:59
В Китае выпустят образец двигателя весом 500 тонн для тяжелой ракеты
Китай 9 марта 11:52
ОАЭ намерены закупить в США авиационные ракеты
Арабские страны 9 марта 11:24