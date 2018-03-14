ООН стремится избежать прямого военного противостояния между Россией и США в Сирии

ООН хочет избежать прямого военного противостояния между мировыми державами в Сирии. Об этом заявил в среду журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, комментируя высказывания начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о готовящейся в Сирии инсценировке химической атаки с целью оправдать удар США, а также об ответных мерах на это со стороны России, передает ТАСС.

"Мы в курсе этих сообщений. Конечно, мы хотим избежать любого подобного противостояния. Это еще раз говорит в пользу необходимости прекращения всех столкновений, всех военных операций по всей Сирии, поэтому мы удваиваем наши усилия, в том числе дипломатические, для урегулирования ситуации, чтобы она не продолжала обостряться", - сказал Хак.

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