Новые "Мстители" установили рекорд по скорости продаж билетов

18 марта 2018 02:28 (UTC+04:00)

Фильм "Мстители: Война бесконечности" установил рекорд по скорости продажи билетов, доступных на сервисе Fandango, передает Интерфакс со ссылкой на The Verge.

Продажи начались в пятницу, и всего за шесть часов новая лента Marvel обошла предыдущего рекордсмена от той же студии - фильм "Черная пантера", которому на достижение этих же показателей потребовалось 24 часа. До того лидером был "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" DC Entertainment.

Fandango провела среди покупателей опрос, и 97% респондентов заявили, что сгорают от нетерпения увидеть всех героев вселенной Marvel в одном фильме.

Премьера новых "Мстителей" в США назначена на 27 апреля.

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