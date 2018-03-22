Более трех тысяч мирных жителей вышли из Восточной Гуты в четверг с утра

22 марта 2018 15:20 (UTC+04:00)

Более трех тысяч мирных жителей вышли из Восточной Гуты через пропускной пункт "Мухайям Аль-Вафедин" в Сирии с утра четверга, заявил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин, передает РИА Новости.

"При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты. С утра 22 марта 2018 года через пропускной пункт "Мухайям Аль-Вафедин" из Восточной Гуты вышло более трех тысяч мирных жителей", - сказал он.

Российские военные обеспечили жителей горячим питанием, раздали продовольственные наборы и индивидуальные рационы питания, бутилированную питьевую воду, а также спальные принадлежности на пропускных пунктах и в лагерях беженцев.

"Продолжается возвращение мирных жителей в освобожденные населенные пункты Сакба и Кафер-Батна Восточной Гуты. Российским Центром оказывается всесторонняя помощь местному населению", - добавил Золотухин.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

По поручению президента РФ Владимира Путина с 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров.

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