В секторе Газа задержали подозреваемого в покушении на премьера Палестины

Правоохранительные органы сектора Газа задержали главного подозреваемого в недавнем покушении на палестинского премьер-министра Рами Хамдаллу и потеряли в перестрелке со злоумышленником двух офицеров, передает РИА Новости со ссылкой на местное агентство "Маан".

Полицейские, подконтрольные исламистскому движению ХАМАС, больше недели искали тех, кто заложил взрывное устройство на пути следования кортежа главы правительства, приезжавшего в анклав с редким визитом с Западного берега реки Иордан.

Ранее в четверг официальный представитель местного МВД Ияд аль-Бузум сообщил, что подозреваемый вместе с сообщниками блокирован в районе лагеря беженцев Нусейрат и оказывает вооруженное сопротивление полицейским. Официальных заявлений об итогах операции пока не было.

Несмотря на то, что сам Хамдалла при покушении не пострадал, инцидент осложнил отношения ХАМАС с конкурирующим движением ФАТХ, чей лидер, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, обвинил в случившемся исламистов и пригрозил сектору Газа новыми санкциями.

ХАМАС последние десять лет правит в секторе Газа, который живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, войн с Израилем и деградирующей социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из ФАТХ контролируют Западный берег через институты ПНА, пользующиеся международным признанием и поддержкой. Оба конкурирующих движения ведут переговоры о преодолении междоусобицы и восстановлении целостности палестинской политической системы.

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