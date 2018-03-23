Более четырех тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту в пятницу

23 марта 2018 16:07 (UTC+04:00)

Около 4,3 тысячи мирных жителей вышли из Восточной Гуты через пропускной пункт "Мухайям Аль-Вафедин" в Сирии с утра пятницы, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента, передает РИА Новости.

Ранее представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Владимир Золотухин заявил журналистам, что более трех тысяч мирных жителей покинули в пятницу Восточную Гуту через гуманитарный коридор в районе "Мухайям Аль-Вафедин".

"Около 4300 мирных жителей, удерживавшихся террористическими группировками в Восточной Гуте, вышли через коридор "Мухайям Аль-Вафедин" с сегодняшнего утра", - сообщило агентство.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

По поручению президента РФ Владимира Путина с 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров.

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