SpaceX запустила ракету с десятью спутниками связи

Компания SpaceX запустила в пятницу ракету-носитель Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Трансляцию SpaceX вела на своем сайте, передает ТАСС.

Старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 7:13 по времени Западного побережья США (17:13 мск). Первая ступень ракеты, которая уже отделилась, до этого была использована при отправке в космос спутников Iridium NEXT в октябре 2017 года и была возвращена на Землю. На этот раз осуществлять ее управляемый спуск не планируется.

Ранее ожидалось, что запуск состоится в четверг. Операция была отложена в связи с проблемами с одним из спутников.

Новейшие телекоммуникационные спутники Iridium NEXT принадлежат компании Iridium Communications. Этот международный оператор мобильной связи, базирующийся в американском штате Вирджиния, в партнерстве с франко-итальянской компанией Thales Alenia Space поставил задачу собрать и испытать 81 спутник Iridium NEXT.

Запуск по меньшей мере 75 таких аппаратов поручен SpaceX. Планируется, что все эти спутники будут находиться на орбите уже к середине 2018 года.

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