SpaceX запустила ракету с десятью спутниками связи

30 марта 2018 18:57 (UTC+04:00)

Компания SpaceX запустила в пятницу ракету-носитель Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Трансляцию SpaceX вела на своем сайте, передает ТАСС.

Старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 7:13 по времени Западного побережья США (17:13 мск). Первая ступень ракеты, которая уже отделилась, до этого была использована при отправке в космос спутников Iridium NEXT в октябре 2017 года и была возвращена на Землю. На этот раз осуществлять ее управляемый спуск не планируется.

Ранее ожидалось, что запуск состоится в четверг. Операция была отложена в связи с проблемами с одним из спутников.

Новейшие телекоммуникационные спутники Iridium NEXT принадлежат компании Iridium Communications. Этот международный оператор мобильной связи, базирующийся в американском штате Вирджиния, в партнерстве с франко-итальянской компанией Thales Alenia Space поставил задачу собрать и испытать 81 спутник Iridium NEXT.

Запуск по меньшей мере 75 таких аппаратов поручен SpaceX. Планируется, что все эти спутники будут находиться на орбите уже к середине 2018 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Space X перенесла запуск Falcon 9
В мире 25 февраля 01:45
NASA разрешило SpaceX доставить на орбиту новый космический телескоп
США 19 февраля 11:03
Илон Маск переименовал огнеметы, чтобы избежать проблем на таможне
США 3 февраля 10:40
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со спутником связи
Другие страны 1 февраля 05:20
SpaceX не смогла вывести на орбиту секретный спутник США
США 9 января 09:39
В США SpaceX запустила секретный правительственный спутник
США 8 января 06:07
SpaceX подозревает конкурентов во взрыве Falcon 9
Другие страны 2 октября 2016 02:53
SpaceX планирует возобновить запуски ракет в ноябре
Другие страны 14 сентября 2016 05:39
Обнародована дата запуска первого туркменского спутника связи
ИКТ 31 марта 2015 11:49