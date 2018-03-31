ООН обеспокоена возможностью ухудшения ситуации в секторе Газа

31 марта 2018 06:03 (UTC+04:00)

ООН обеспокоена возможностью ухудшения ситуации, сложившейся в секторе Газа на границе с Израилем. Об этом сообщил в пятницу помощник генсека всемирной организации по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун, передает ТАСС.

По его словам, ситуация в Газе "может ухудшиться в ближайшие дни". "Израиль должен придерживаться своих обязательств в соответствии с международными правами человека и гуманитарным правом, - приводит слова помощника генсека ООН агентство Reuters. - Смертоносные силы должны применяться лишь в качестве самой крайней меры, а любые случаи гибели должны быть расследованы властями".

Reuters также приводит слова американского дипломата в ООН Уолтера Миллера, который заявил, что США "глубоко огорчены" случаями гибели в секторе Газа. "Мы призываем вовлеченные стороны предпринять шаги с тем, чтобы снизить напряженность и риск новых столкновений", - отметил он. По его словам, те, кто "использует протесты в качестве прикрытия для подстрекательства к насилию, подвергают опасности невинные жизни".

Также по информации агентства, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости проведения независимого расследования ситуации, сложившейся в секторе Газа на границе с Израилем.

Гутерриш "призвал к независимому и открытому расследованию" случаев столкновений в секторе Газа, сопровождавшихся жертвами, отмечает агентство.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Палестина призвала Совбез ООН осудить действия Израиля в секторе Газа
Арабские страны 01:30
Узбекистан и ООН обсудили трансграничные водные проблемы в Центральной Азии
Узбекистан 30 марта 21:29
Израиль и палестинцев призвали избегать насилия в ходе протестов
Израиль 30 марта 13:04
Лавров и Де Мистура подтвердили эффективность переговоров в Астане
Россия 30 марта 11:23
ООН: ущерб за 2017 год от вызванных климатическими изменениями катастроф достиг $320 млрд
Другие страны 29 марта 23:23
Де Мистура встретился с Шойгу
В мире 29 марта 20:07
США объявили о сокращении своих взносов в бюджет ООН
США 29 марта 06:03
Замгенсека ООН по политическим вопросам стала американка
В мире 29 марта 02:28
Спецпосланник генерального секретаря ООН посетит Москву
Россия 28 марта 12:21
В ООН принята резолюция, выдвинутая инициативной группой с участием Азербайджана
Политика 27 марта 20:09
В Кыргызстане возросло число осужденных за терроризм и экстремизм
Кыргызстан 26 марта 11:53
Генсек ООН отметил профессионализм правоохранителей при теракте во Франции
Европа 24 марта 06:11
В Совете по правам человека ООН принята резолюция о поощрении опыта ASAN xidmət
Политика 22 марта 22:41
ITC ООН поддержит участие 100 МСП мира в I китайской международной импортной ярмарке
Бизнес 19 марта 10:46
Лавров призвал ООН активнее помогать беженцам из Восточной Гуты
Россия 16 марта 11:38
Антониу Гуттереш: Международный центр Низами Гянджеви создает мосты между обществами и культурами
Политика 15 марта 11:40
Президент Таджикистана посетит Нью-Йорк
Таджикистан 15 марта 11:18
Россия не позволит разговаривать с собой на языке ультиматумов - постпред РФ при ООН
Россия 15 марта 00:33