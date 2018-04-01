США и Южная Корея начинают военные учения

1 апреля 2018 01:18 (UTC+04:00)

США и Южная Корея начинают 1 апреля очередные крупномасштабные военные учения "Токсури — Фоул игл" (Foal Eagle), которые были отложены на месяц из-за Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, передает РИА Новости.

Как было объявлено ранее, в учениях задействованы 300 тысяч военнослужащих все родов войск Южной Кореи, а также 11,5 тысяч американских солдат, в том числе с военных баз за рубежом.

Обычно такие учения начинаются в марте и длятся два месяца. Нынешние учения из-за Олимпиады будут проводиться всего один месяц.

На учения США и Южной Кореи в последнее время перебрасывались американские стратегические вооружения, однако, по данным южнокорейского агентства Рёнхап, на этот раз участники, как ожидается, ограничатся оборонительными средствами, чтобы не раздражать КНДР.

В рамках "Токсури — Фоул игл", по сообщениям южнокорейских СМИ, с 1 по 8 апреля будут проводиться десантные учения под кодовым названием "Пара драконов" (Санъён). В них будут задействованы американский десантный корабль Wasp (LHD-1) с истребителями F-35B на борту, которые будут впервые представлены на таких учениях в Южной Корее.

Кроме этого, с 23 апреля на две недели запланированы командно-штабные учения Key Resolve с компьютерным моделированием военных действий в Корее и участием более 12 тысяч американских солдат.

Как известно, на 27 апреля намечено проведение встречи на высшем уровне между КНДР и Южной Кореей, а вслед за этим в мае северокорейский лидер Ким Чен Ын готовится встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Учения США и Южной Кореи проводятся на основе Договора о совместной обороне двух стран от 1 октября 1953 года и каждый раз вызывают тревогу в КНДР, которая рассматривает их как "репетицию" войны на Корейском полуострове. Вместе с тем Сеул и Вашингтон стремятся оказывать давление на Северную Корею, чтобы заставить ее отказаться от ядерной и ракетной программ.

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Azernews Newspaper
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