В Афганистане погибли четыре мирных жителя в ходе военной операции

1 апреля 2018 21:28 (UTC+04:00)

Четверо мирных жителей погибли и 25 пострадали в ходе операции силовиков по борьбе с боевиками радикального движения "Талибан" в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на представителя полиции Сануллаха Роохани (Sanullah Roohani), передает РИА Новости.

Роохани заявил, что представители армии, полиции и разведки проводили операцию в районе Джарам вечером в субботу.

В ходе перестрелки погибли четыре человека, включая женщину. Пострадавших доставили в больницы.

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