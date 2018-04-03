SpaceX запустила к МКC грузовой корабль Dragon

3 апреля 2018 02:39 (UTC+04:00)

Компания SpaceX в понедельник запустила с космодрома на мысе Канаверал ракету-носитель Falcon-9, которая должна доставить на МКС корабль Dragon с 2,6 тоннами грузов для экипажа станции, передает Интерфакс.

Для запуска была использована отработанная первая ступень, в этот раз ее посадка на платформу не производилась, однако во время снижения она выполнила необходимые для уточнения данных маневры.

23 марта пилотируемый корабль "Союз МС-08" доставил на МКС очередной международный экипаж, в составе которого - два астронавта NASA и космонавт "Роскосмоса".

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