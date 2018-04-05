YouTube усилит меры безопасности в офисах после стрельбы в штаб-квартире

5 апреля 2018 04:52 (UTC+04:00)

Видеохостинговая компания YouTube после стрельбы в штаб-квартире организации в Сан-Бруно (Калифорния), при которой пострадали три человека, заявила о намерении усилить меры безопасности в офисах по всему миру, передает РИА Новости.

"Мы также подробно разбираем этот инцидент, мы будем усиливать меры безопасности во всех наших офисах во всем мире, чтобы сделать их более безопасными не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе", -сообщается в заявлении, размещенном в официальном Twitter-аккаунте компании Google, которой принадлежит видеохостинг.

Стрельба в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно произошла во вторник. Сообщалось, что полиция установила личность подозреваемой: стрелявшей оказалась 39-летняя жительница Калифорнии Насим Агдам, она погибла. В результате инцидента ранения получили три человека: две женщины 32 и 27 лет и 36-летний мужчина, который был госпитализирован в критическом состоянии. В среду стало известно, что двое пострадавших уже выписаны их больницы.

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