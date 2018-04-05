Стало известно время проведения заседания СБ ООН по "делу Скрипаля"

Заседание Совета Безопасности ООН по инциденту в британском Солсбери состоится в четверг, подтвердили в пресс-службе ООН, передает РИА Новости.

На заседании СБ ООН в среду постпред РФ при ООН Василий Небензя запросил проведение 5 апреля открытого заседания Совбеза ООН "по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери".

Согласно распространённой пресс-службой программе работы Совета на 5 апреля, в 15.00 по местному времени состоится обсуждение ситуации в Бурунди. По окончании встречи СБ приступит к рассмотрению темы, обозначенной в письме постпредства Великобритании при ООН от 13 марта.

После инцидента в Солсбери премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала генсека ООН о произошедшем. В направленном письме употребляется формулировка, что британское правительство "считает весьма вероятным", что ответственность за это нападение несет Российская Федерация.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.



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