Источник сообщил о противоречиях боевиков в Восточной Гуте

5 апреля 2018 18:53 (UTC+04:00)

Вывод радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" и членов их семей из города Дума в Восточной Гуте затруднен из-за противоречий между боевиками, сообщил РИА Новости источник в сирийских службах безопасности.

"Выполнение договоренности о прекращении военного присутствия в Думе в Восточной Гуте затруднено из-за противоречий между военным и политическим крылом "Джейш аль-Ислам", — сказал источник.

Он добавил, что после конфликта между боевиками 13 автобусов вышли из Думы пустыми и остановились у гуманитарного коридора Мухайам Аль-Вафидин.

Город Дума остается последним форпостом террористов в Восточной Гуте. 1 апреля оттуда была вывезена в Идлиб последняя группа боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман". Вывод оставшихся террористов, согласно договоренностям, продолжится до полного освобождения Думы и передачи населенного пункта под контроль сирийской армии.

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