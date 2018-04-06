Президент Мексики назвал условие диалога с США

6 апреля 2018 01:53 (UTC+04:00)

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил в четверг, что страна готова к диалогу с США, но на основе уважения, передает РИА Новости.

"Мы готовы к переговорам, но только на основе двустороннего уважения. Мы не будем бояться переговоров, но никогда не пойдем на переговоры от страха", — заявил Пенья Ньето в телеобращении к нации.

По словам президента, Мексика не позволит, чтобы действия в двусторонних отношениях определялись негативной риторикой.

"Президент (США Дональд) Трамп, если вам нужны соглашения с Мексикой, мы всегда готовы к диалогу, как и ранее демонстрировали это. Если же ваши последние заявления идут от неудач с внутренней политикой, ваших законов или конгресса, то обращайтесь к ним, а не к мексиканцам", – сказал Пенья Ньето.

Ранее Трамп поручил министерствам обороны и внутренней безопасности привлечь Нацгвардию к охране мексиканской границы, что вызвало негативную реакцию в Мексике. Также президент США пригрозил Мексике выходом из соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), если она не предпримет эффективных мер по борьбе с нелегальными мигрантами.

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