Боевики обстреляли гуманитарный коридор в Эль-Вафидине - СМИ

6 апреля 2018 19:08 (UTC+04:00)

Боевики группировки "Джейш аль-Ислам" открыли огонь по гуманитарному коридору в сирийском населенном пункте Эль-Вафидин. Об этом сообщило в пятницу со ссылкой на военный источник агентство SANA, передает ТАСС.

По информации агентства, под обстрел попала также окраина Дахият-эль-Асад в городе Хараста, которая контролируется правительственными войсками.

"Сирийские ВВС нанесли ответный удар по позициям, с которых велся огонь из минометных установок", - указал источник.

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