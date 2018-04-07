"Лаборатория Касперского": атаки на коммутаторы Cisco нацелены на Рунет

7 апреля 2018 13:17 (UTC+04:00)

Злоумышленники, совершившие атаку на коммутаторы Cisco, атакуют в основном русскоязычный сегмент интернета, считают в "Лаборатории Касперского", передают РИА Новости.

Уязвимость в устройствах Cisco с поддержкой Smart Install позволила злоумышленникам создать программу, загружающую в незащищённые коммутаторы вредоносный код, который удаляет текущие данные и записывает свои файлы.

По данным Cisco, из-за технологии Smart Install уязвимы тысячи устройств. Компания предупредила объекты критической инфраструктуры о рисках использования подобных устройств и объявила о выходе обновления прошивки для коммутаторов на Cisco IOS и Cisco IOS XE, подверженных критической уязвимости.

"Некая группировка использует уязвимость в программе под названием Cisco Smart Install Client, чтобы получить возможность исполнять произвольный код на устройстве. Злоумышленники перезаписывают образ системы Cisco IOS и меняют конфигурационный файл, оставляя в нем послание "Do not mess with our elections" ("Не вмешивайтесь в наши выборы")", - сообщает "Лаборатория Касперского".

В результате целые дата-центры оказываются недоступными, что приводит и к недоступности многих популярных сайтов, отмечают в компании.

"Масштабы атаки пока не полностью ясны, но они могут быть очень серьезными. Судя по всему, злоумышленники атакуют в основном русскоязычный сегмент Интернета, хотя и другим явно тоже досталось. Пока что мы изучаем эту атаку, пост будет пополняться по мере обнаружения новых сведений", - отметили в "Лаборатории Касперского".

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Azernews Newspaper
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