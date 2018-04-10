Маск показал гигантский корпус нового космического корабля SpaceX

Глава компании SpaceX Илон Маск показал основную часть корпуса нового межпланетного космического корабля BFR, передает РИА Новости.

Фото гигантской многоцелевой ракеты Маск опубликовал в Instagram. Для того, чтобы подписчики смогли оценить размеры BFR, рядом с разработкой поместили автомобиль Tesla.

"Это великолепно. Красивая инженерная разработка. Продолжайте удивительную работу", - написал meaghannigan.

"Просто чертовски круто!" - восхищается stevelareau.

"Кажется, что большая аэродинамическая труба готова съесть эту машину", - говорится в комментарии littlepyeats.

Осенью 2017 года Илон Маск объявил о разработке компанией SpaceX многоразовой ракетной системы BFR для полетов на Марс, Луну и других межпланетных путешествий, а также перелетов из одной точки Земли в другую. Предполагается, что один полет на BFR будет стоить меньше пяти-шести миллионов долларов.

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