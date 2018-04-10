Маск показал гигантский корпус нового космического корабля SpaceX

10 апреля 2018 19:30 (UTC+04:00)

Глава компании SpaceX Илон Маск показал основную часть корпуса нового межпланетного космического корабля BFR, передает РИА Новости.

Фото гигантской многоцелевой ракеты Маск опубликовал в Instagram. Для того, чтобы подписчики смогли оценить размеры BFR, рядом с разработкой поместили автомобиль Tesla.

"Это великолепно. Красивая инженерная разработка. Продолжайте удивительную работу", - написал meaghannigan.

"Просто чертовски круто!" - восхищается stevelareau.

"Кажется, что большая аэродинамическая труба готова съесть эту машину", - говорится в комментарии littlepyeats.

Осенью 2017 года Илон Маск объявил о разработке компанией SpaceX многоразовой ракетной системы BFR для полетов на Марс, Луну и других межпланетных путешествий, а также перелетов из одной точки Земли в другую. Предполагается, что один полет на BFR будет стоить меньше пяти-шести миллионов долларов.

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