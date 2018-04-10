Эксперты ОЗХО отправятся в сирийскую Думу для проверки сообщений о химатаке

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направит специальную миссию в город Дума, расположенный в Восточной Гуте для проверки сообщений о возможном применении химического оружия. Об этом говорится в заявлении на сайте организации, передает ТАСС.

"После появления первых сообщений о возможном применении химоружия в Думе (Сирийская Арабская Республика), ОЗХО начала собирать информацию из всех доступных источников и анализировать ее. Гендиректор организации Ахмет Узюмджю рассмотрел вопрос об отправке миссии экспертов в Думу для установления фактов вокруг этих утверждений, - говорится в сообщении. - Сегодня технический секретариат ОЗХО попросил власти САР провести необходимый приготовления для ее отправки".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.