Цукерберг пообещал, что Facebook всегда будет бесплатным для пользователей

Глава Facebook Марк Цукерберг пообещал, что крупнейшая соцсеть всегда будет предоставлять бесплатные услуги для пользователей, передает РИА Новости.

"Всегда будет бесплатная версия Facebook", — сказал он, выступая на слушаниях в Сенате США.

По его словам, цель компании — помочь соединять людей по всему миру". "Чтобы это делать, мы полагаем, что нам необходимо предлагать услуги, которые все могут позволить, и мы привержены это делать", — отметил Цукерберг.

В юридическом комитете сената США идут слушания с главой крупнейшей социальной сети Facebook Марком Цукербергом. Глава Facebook даст показания после масштабной утечки персональных данных до 87 миллионов пользователей Facebook. Эксперты полагают, что это может привести не только к потере соцсетью внушительной части пользователей, но и не просто ужесточению требований к сохранности информации, а, скорее, глобальному изменению правил игры в сфере регулирования соцсетей.

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