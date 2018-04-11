Цукерберг пообещал, что Facebook всегда будет бесплатным для пользователей

11 апреля 2018 01:19 (UTC+04:00)

Глава Facebook Марк Цукерберг пообещал, что крупнейшая соцсеть всегда будет предоставлять бесплатные услуги для пользователей, передает РИА Новости.

"Всегда будет бесплатная версия Facebook", — сказал он, выступая на слушаниях в Сенате США.

По его словам, цель компании — помочь соединять людей по всему миру". "Чтобы это делать, мы полагаем, что нам необходимо предлагать услуги, которые все могут позволить, и мы привержены это делать", — отметил Цукерберг.

В юридическом комитете сената США идут слушания с главой крупнейшей социальной сети Facebook Марком Цукербергом. Глава Facebook даст показания после масштабной утечки персональных данных до 87 миллионов пользователей Facebook. Эксперты полагают, что это может привести не только к потере соцсетью внушительной части пользователей, но и не просто ужесточению требований к сохранности информации, а, скорее, глобальному изменению правил игры в сфере регулирования соцсетей.

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