Миссия ОЗХО должна начать работу в Сирии через несколько часов

13 апреля 2018 20:51 (UTC+04:00)

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что Дамаск оказал полное содействие миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для визита в САР, она начнет работу через несколько часов, передает РИА Новости.

"Мы оказали полное содействие команде (ОЗХО - ред.) и их транспарентной работе. Они должны начать работу через несколько часов", - сказал Джаафари, выступая на заседании СБ ООН.

Ранее официальный представитель ОЗХО сообщил, что эксперты миссии находятся на пути в Сирию, начнут работу в субботу, 14 апреля.

В конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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