Макрон рассказал, что разделило Россию и Турцию

Субботние удары США, Франции и Великобритании по Сирии разделили Россию и Турцию, считает французский президент Эммануэль Макрон.

"В результате этих ударов были разделены Россия и Турция. Турция осудила химическую атаку и поддержала операцию, которую мы провели", — сказал Макрон в эфире телеканала BFMTV, сообщает РИА Новости.

При этом он рассказал, что планировал встретиться в Турции с лидерами России, Турции и Ирана, но сообщения о химической атаке в сирийской Восточной Гуте заставили его отложить эти планы.

"До того как было использовано химическое оружие и не было осложнения конфликта в Восточной Гуте, что грубо нарушает резолюцию, которую несколько недель назад мы и Россия поддержали, я предполагал поехать в Турцию и встретиться с президентом Путиным, президентом Эрдоганом и президентом Роухани", — сказал Макрон.

Президент добавил, что намерен вернуться к этой идее. "С самого начала у Франции своя роль в международном сообществе, которая заключается в том, чтобы говорить со всеми", — добавил французский лидер.

"То есть Франция продолжает выполнять взятую на себя роль в международном сообществе: вести переговоры со всеми сторонами — и я продолжу эту работу. Моя цель — постараться убедить Россию и Турцию собраться за столом переговоров. Я всегда говорил, что для того, чтобы достигнуть устойчивого решения по Сирии, необходимо говорить с Ираном, Россией и Турцией", — сказал Макрон.

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